Com Covid, Olavo de Carvalho cancela transmissão de aulas online

Questionada sobre o atual estado de saúde de Olavo, a família não havia se manifestado até a última atualização desta reportagem

Weudson Ribeiro

Brasília, DF

O polemista Olavo de Carvalho foi diagnosticado com Covid-19. A informação foi divulgada, na noite de sábado (15), pelos administradores do grupo de Telegram que reúne os seguidores do ideólogo bolsonarista e confirmada hoje pela reportagem.

Questionada sobre o atual estado de saúde de Olavo, a família não havia se manifestado até a última atualização desta reportagem. Aos 74 anos, Olavo faz parte do grupo de risco para a doença provocada pelo coronavírus.

A mensagem sobre o diagnóstico para doença foi compartilhada depois de Olavo ter cancelado por duas semanas consecutivas as lives que transmite para os assinantes pagos de seu Curso Online de Filosofia.

Por meio de suas redes sociais, Olavo tem, desde o início da pandemia, questionado a gravidade da crise de saúde coletiva.

Em janeiro do ano passado, o Twitter apagou uma publicação do ideólogo por conter conteúdo com “disseminação de informações enganosas” e “prejudiciais relacionados à Covid-19”.

Radicado nos Estados Unidos desde 2005, o escritor voltou ao Brasil no ano passado, quando ficou cerca de três meses internado no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor), em São Paulo, onde foi submetido a um cateterismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Ministério Público de São Paulo chegou a instaurar à época procedimento para apurar se o escritor furou a fila do SUS. Depois de receber alta na rede pública, ele internou-se novamente, na clínica Saint Marie, na Zona Sul de São Paulo, de onde recebeu alta no fim de novembro.

Durante a passagem de Olavo pelo país, a Polícia Federal intimou o escritor a depor sobre a suposta existência de uma milícia digital bolsonarista que promove ataques a instituições democráticas brasileiras.

A defesa alegou que Olavo não poderia ser interrogado porque estava com problemas de saúde. Por videoconferência, depois de ter retornado para os Estados Unidos, Olavo foi questionado sobre sua renda média mensal e respondeu que recebe cerca de US$ 15 mil por mês (R$ 82,7 mil).

O escritor afirmou que sua fonte de renda vem dos direitos autorais dos seus livros e das mensalidades pagas pelos alunos do Curso Online de Filosofia.