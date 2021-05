Com câncer, Bruno Covas vai para UTI e é intubado

Covas foi internado no domingo (2) para fazer exames de sangue, de imagens e endoscópico

Thiago Amâncio

São Paulo, SP

ratando de um câncer no sistema digestivo, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital Sírio-Libanês e está intubado, informou a prefeitura da capital nesta segunda-feira (3).

Covas foi internado no domingo (2) para fazer exames de sangue, de imagens e endoscópico para continuar o tratamento, diz a prefeitura, e a endoscopia mostrou que havia um sangramento no local do tumor inicial, na cárdia, entre o esôfago e o estômago.

O prefeito então foi levado á UTI e intubado.

Covas é acompanhado pelos médicos David Uip, Artur Katz, Tulio Eduardo Flesch Pfiffer e Roberto Kalil Filho.

No domingo, o prefeito anunciou que vai se licenciar por 30 dias do comando da Prefeitura de São Paulo.

As informações são da FolhaPress