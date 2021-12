Com 51 cidades em emergência, governo da BA cria gabinete no sul do estado

Segundo boletim, foram registrados 11 óbitos, 267 feridos e uma população afetada de pelo menos 220.297 pessoas

LUCAS BORGES TEIXEIRA

SÃO PAULO, SP

O governo da Bahia criou um gabinete provisório em Itamaraju (BA), a 740 km ao sul de Salvador, para auxiliar os 51 municípios baianos em estado de emergência após as fortes chuvas da semana passada. O objetivo é lançar estratégias para ajudar as cidades e vilarejos atingidos e também funcionar como ponto de distribuição de roupas, medicamentos e alimentos. Segundo a Defesa Civil, não há mais nenhum município ilhado no estado, mas 220 mil pessoas foram impactadas pelas enchentes. Pelo menos 11 morreram.



O local passou a funcionar nesta terça-feira (14) na sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) na cidade, com a presença dos secretários Carlos Mello (Casa Civil), Fabya Reis (Promoção da Igualdade Racial) e Tereza Paim (Saúde). O ginásio municipal será o principal ponto de distribuição de doações para as cidades ao sul do estado.



As enchentes no sul baiano e no norte de Minas foram provocadas por um ciclone extratropical formado na costa sul do país -o volume de chuvas chegou a 450 mm no extremo sul da Bahia. Em Minas Gerais, que também registrou as enchentes, duas pessoas morreram na semana passada.



Segundo boletim divulgado pela Defesa Civil da Bahia nesta terça, foram registrados 11 óbitos, 267 feridos e uma população afetada de pelo menos 220.297 pessoas. Ainda de acordo com o órgão, as chuvas deixaram 6.371 pessoas desabrigadas e outras 15.199 desalojadas -as mais de 21 mil pessoas tiveram de deixar suas casas, mas, no caso dos desabrigados, os cidadãos necessitam de assistência do governo para ter uma moradia temporária.



Para auxiliar aos desalojados e desabrigados, a Conder (Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado) fará um levantamento das famílias que tiveram as residências total ou parcialmente comprometidas pelas cheias. O gabinete também funcionará como centro de distribuição de medicamentos e testes de Covid-19. Segundo a Secretaria de Comunicação, deverão ser entregues às cidades, a partir desta terça, 60 tipos de medicamentos da atenção básica, vacinas, 5 mil testes de antígenos para Covid e 10 mil máscaras.



“O principal agora é salvar vidas, o resgate de pessoas adoecidas e, em contrapartida, fornecer alimentação, água e deixar o bairro saneado para que a gente consiga evitar as doenças que vão chegar”, declarou a secretária Tereza Paim por meio de nota enviada à imprensa.



Segundo a Secretaria Estadual de Infraestrutura, não há mais municípios isolados. O acesso a Prado -onde duas pontes caíram- foi restabelecido por terra, a pé ou de moto. Mas o acesso por meio de veículos na rodovia BR-489, que liga a cidade a Itamaraju, deverá ser resolvido até quinta (16) -a previsão inicial era que isso fosse solucionado na segunda (13).