Coca-Cola escolhe brasileiro Henrique Braun como novo CEO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Coca-Cola anunciou nesta quarta-feira (12) a nomeação do brasileiro Henrique Braun, 57, como novo presidente-executivo da companhia. Ele assume o posto em 31 de março de 2026, substituindo James Quincey.



Braun atuava como diretor de operações global desde janeiro. O executivo começou na Coca-Cola em 1996, como trainee e chegou à presidência da empresa no Brasil em 2016. Ao longo da carreira, passou por áreas como cadeia de suprimentos, desenvolvimento de novos negócios e operações de engarrafamento.



“Vou me concentrar em dar continuidade ao impulso que construímos com nosso sistema. Trabalharemos para desbloquear o crescimento futuro em parceria com nossos engarrafadores”, disse Braun em comunicado.



A troca no comando da Coca-Cola acontece em um momento em que empresas do setor tentam ajustar estratégias para consumidores que buscam bebidas e lanches mais saudáveis e acessíveis.



O portfólio de bebidas sem açúcar da Coca-Cola, bem como as linhas de produtos premium, tem mantido a empresa em melhor situação em um cenário de consumo instável, ao contrário de rivais como a PepsiCo.



O preço das ações da Coca-Cola subiu quase 63% desde que Quincey, de 60 anos, assumiu o cargo de presidente-executivo em maio de 2017.



Quincey esteve à frente da empresa durante um período em que a fabricante de refrigerantes intensificou seu foco em bebidas sem açúcar e com baixas calorias, além de adicionar linhas de produtos como leite, água com gás, café e bebidas energéticas por meio de aquisições.



“Quincey estabeleceu um padrão elevado. Os investidores podem esperar que o novo presidente-executivo continue a renovar o portfólio de marcas”, disse Kimberly Forrest, diretora de investimentos da Bokeh Capital Partners.



O setor de bens de consumo passou por uma série de mudanças em cargos de alta direção neste ano, à medida que as empresas se adaptam a um ambiente de consumo dividido, além de desafios operacionais e na cadeia de suprimentos.

Com Reuters