Cloudflare diz que implementou solução e monitora se todos os serviços estão voltando ao normal

A Cloudflare afirmou no fim da manhã desta terça-feira, 18, que implementou uma solução para resolver o incidente que prejudicou serviços digitais em escala global. “Acreditamos que está resolvido e continuamos a monitorar erros para garantir que todos os serviços voltem ao normal”, disse, em nota publicada às 11h42 (de Brasília).

Antes, às 11h34 (de Brasília), a empresa disse ter restaurado painéis de controle enquanto trabalhava no impacto amplo de aplicações de serviços.

Mais cedo, a Cloudflare chegou a desativar temporariamente o WARP – serviço que funciona como espécie de “túnel seguro” para privacidade na navegação – na região de Londres.

A falha prejudicou bancos brasileiros, incluindo o Banco do Brasil, a rede social X, o ChatGPT e a Amazon Web Services (AWS), entre outros.

Estadão Conteúdo