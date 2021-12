Clima de fim de ano fortalece conexão entre empresas e organizações sociais

Iniciativa da Galderma Brasil transforma metas em ação solidária para beneficiar milhares de famílias em vulnerabilidade social

A mecânica é simples: por meio de um hotsite, o colaborador doa R$ 50 e escolhe se esse valor será revertido em um kit escolar ou em um brinquedo para crianças em vulnerabilidade social. A Galderma, em um modelo matchfunding, doa o outro produto não escolhido e ainda adiciona uma cesta de Natal para famílias atendidas pela Gerando Falcões – que atua dentro da estratégia de rede, em periferias e favelas, com projetos focados em esporte, cultura e qualificação profissional.

“Em menos de 24 horas, os colaboradores conseguiram bater a primeira meta. A segunda meta, que era ultrapassar as doações realizadas em 2020, foi cumprida em apenas 5 dias. É surpreendente e emocionante ver como as pessoas estão cada vez mais engajadas em causas sociais e como é importante criar essa conexão entre empresas e organizações sociais”, diz Karina Oliveira, gerente sênior de RH na Galderma Brasil.

Em 2020, com sua campanha Natal do Bem, a empresa beneficiou mais de 6 mil pessoas e ainda incentivou mulheres empreendedoras, das comunidades atendidas pela Gerando Falcões, com a criação de um canal no Youtube. Edu Lyra, fundador e CEO da Gerando Falcões, destaca a importância de ações como essa para as pessoas beneficiadas. “Quando avançamos juntos, vamos mais longe. Em um momento de retomada, iniciativas como essa fazem a diferença na vida dos moradores das favelas, ainda mais nesta época do ano.”

A página estará disponível para doações até o dia 08 de dezembro e a expectativa é que, este ano, o valor em doações cresça 20% e mais de 7 mil pessoas sejam beneficiadas.

Sobre Galderma

