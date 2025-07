Cidade de SP tem alta de furtos em maio; roubos e latrocínios caem

São Paulo, 30 – A cidade de São Paulo registrou alta de 3,9% nos furtos em maio deste ano ante o mesmo mês de 2024, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 30, pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP). Ao mesmo tempo, crimes como roubo, latrocínio, homicídio e estupro tiveram queda

Em nota, a SSP diz que “as forças policiais seguem atuando de forma integrada, estratégica e permanente no combate à criminalidade em todo o Estado, com ações de patrulhamento, investigação e inteligência, além de operações específicas para enfrentar as diversas modalidades criminosas” (mais abaixo).

De acordo com os números oficiais, foram registrados 21.015 furtos na capital no mês passado, ante 20.226 em maio de 2024. No acumulado dos cinco primeiros meses, foram 103.727 casos, alta de 5,12% na comparação com o mesmo período do ano passado. Veja abaixo demais números:

Crimes na capital paulista em maio de 2025:

Homicídios: tiveram queda de 22,5% em maio, com 31 vítimas

Roubos: tiveram queda de 15,2% em maio, com 8,2 mil casos

Estupros: tiveram queda de 2% em maio, com 237 casos

Latrocínios: tiveram queda de 60% em maio, com 2 vítimas

A redução dos homicídios vai na contramão do cenário observado em abril deste ano, quando o número de vítimas desse tipo de crime subiu 40%, ante o mesmo mês do ano passado, como mostrou o Estadão.

A alta foi puxada por casos como a da estudante Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos, assassinada em abril perto da estação Corinthians-Itaquera, zona leste de São Paulo. A jovem, que nasceu e cresceu na região, fazia mestrado na Universidade de São Paulo (USP).

“Quando se sepulta um filho, parece que vai parte do seu coração”, disse a mãe da vítima, Simone Francelina da Silva, em entrevista ao Estadão. O homem apontado como autor foi encontrado morto no fim de abril.

Números do último mês no Estado de São Paulo:

Homicídios: tiveram queda de 2,9% em maio, com 200 vítimas

Furtos: tiveram alta de 0,8% em maio, com 46,2 mil casos

Roubos: tiveram queda de 16% em maio, com 13,4 mil casos

Estupros: tiveram queda de 5% em maio, com 1,1 mil casos

Latrocínios: tiveram queda de 66,7% em maio, com 7 vítimas

O que diz a Secretaria da Segurança Pública

A SSP afirma que, em todo o território paulista, foram presos ou apreendidos 92.284 suspeitos pela polícia, sendo 19,5 mil deles na capital. “Foram destinados R$ 479,6 milhões para a compra de novas viaturas, reforçando o policiamento nas ruas e a capacidade de resposta contra o crime”, diz.

A pasta acrescenta que, no caso dos crimes contra a vida, “todas as ocorrências são acompanhadas de forma contínua pelo programa SP Vida, que orienta as ações de prevenção e combate a esse tipo de crime”.

“Como resultado, os homicídios dolosos atingiram o menor número de casos para os cinco primeiros meses no Estado, desde 2001, quando as ocorrências passaram a ser contabilizadas. Já os latrocínios, apresentaram queda de 26,58% no período”, diz, em nota.

Conforme a secretaria, a atual gestão também tem priorizado o fortalecimento da rede de proteção às mulheres. “Foi inaugurada a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Ferraz de Vasconcelos, elevando para 142 o número de DDMs territoriais em funcionamento no Estado”, exemplifica.

