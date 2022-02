Cidade de São Paulo inicia reforços de vacina em adolescentes imunossuprimidos

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a vacinação será, inclusive, para gestantes e puérperas desta faixa etária

A cidade de São Paulo anunciou na noite desta sexta-feira (11) o início da aplicação de duas doses adicionais da vacina contra a Covid-19 para adolescentes entre 12 e 17 anos com imunossupressão.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a vacinação será, inclusive, para gestantes e puérperas desta faixa etária.

A aplicação da quarta dose para pessoas imunocomprometidas acima de 12 anos ocorre após recomendação do Ministério da Saúde, na última quarta-feira (9). Antes, a indicação era de reforçar a imunização apenas de adultos desse grupo.

Em adolescentes são aplicadas apenas vacinas da Pfizer contra a Covid, inclusive para os que não têm imunossupressão.

De acordo com o Ministério da Saúde, estão elegíveis para o reforço os adolescentes imunossuprimidos que tomaram a segunda há pelo menos oito semanas (56 dias). A segunda dose adicional será quatro meses depois (122 dias).

Para poder se imunizar, esse grupo precisa apresentar comprovante de vacinação (físico ou digital) e comprovante de condição de risco (exames, receitas, relatório ou prescrição médica físicos ou digitais), contendo o CRM do médico e com até dois anos de emissão.

No caso dos adultos, já podem receber a segunda dose adicional as pessoas com alto grau de imunossupressão a partir de 18 anos que tomaram a primeira há pelo menos quatro meses, independentemente do imunizante aplicado.

Na segunda (7), o ministério afirmou em nota técnica que não há dados suficientes para a aplicação da quarta dose da vacina em toda a população.

O governador João Doria (PSDB) disse na quarta que São Paulo irá adotar a nova dose contra o coronavírus mesmo sem aval da Saúde. Ele afirmou que o reforço está em estudo, mas não informou data para dar início ao calendário de vacinação.

Em resposta a Doria, o ministro Marcelo Queiroga disse que a prioridade do governo federal é a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 e criticou a interferência de governadores e prefeitos na discussão sobre a aplicação da quarta dose do imunizante.

Queiroga afirmou que não há definição no Ministério da Saúde sobre o tema e que a área técnica ainda avalia a necessidade de ampliar a vacinação.

De acordo com a pasta da gestão Ricardo Nunes (MDB), 5,3 milhões de pessoas na cidade de São Paulo já tomaram ao menos uma dose de reforço (terceira) contra a Covid-19. O número representa 57,7% do público-alvo.

VEJA ONDE SE VACINAR NO FIM DE SEMANA NA CIDADE DE SÃO PAULO

Sábado (12)

Crianças de 5 a 11 anos

Adolescentes de 12 a 17 anos

Adultos

AMAs/UBSs integradas – 7h às 19h

Domingo (13)

Adolescentes de 12 a 17 anos

Adultos

Farmácias

Avenida Paulista 266 e 2371 – 8h às 16h

Parques – 8h às 17h

Centro: Buenos Aires

Zona sul: Severo Gomes e Independência

Leste: Carmo e Ceret

Oeste: Villa Lobos

Norte Juventude