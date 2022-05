Ciclone Yakecan chega ao Brasil e vendavais deixam cidades em alerta

Em Porto Alegre, prejuízos já foram contabilizados com múltiplas quedas de árvores na capital

O ciclone Yakecan chegou ao Brasil atingindo partes do Rio Grande do Sul na tarde desta terça (17). Segundo o MetSul, o centro do ciclone deve avançar de sul para norte cruzando o leste do estado, com ventos intensos. À noite, o fenômeno atinge o ápice de sua força. Em Porto Alegre, prejuízos já foram contabilizados com múltiplas quedas de árvores na capital.

Pouco após as 18h, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantinha ativo alertas de perigo de vendaval para mais de 400 municípios do Rio Grande do Sul, assim como alertas de “grande perigo” para ventos costeiros em 41 cidades do estado.

Uma nota conjunta emitida pelo instituto junto com a Marinha do Brasil alertou para os ventos no litoral do estado, assim como ondas de 3 a 6 metros em áreas de alto mar – o que já vem sendo observado no Uruguai.

Modelos meteorológicos mostram movimento previsto para o ciclone que se deslocará ao longo da costa brasileira. O esquema desenvolvido pelo Windy (acima) apresenta esquema de direção dos ventos atualizada.

Segundo o MetSul, chuva de granizo foi registrada em São José dos Ausentes. A Prefeitura de Guaíba emitiu um alerta para rajadas de ventos intensas na região e pediu que as pessoas evitassem sair de casa.

A prefeitura de Balneário do Pinhal abriu espaços de acolhimento em um ginásio e na sede da Brigada Militar na cidade.

No fim da tarde, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul foi acionado para resgatar um homem preso nos molhes da Barra de Rio Grande, construção que fica na Praia do Cassino e “divide” um trecho de mar mais agitado da costa. A vítima foi retirada do local pouco após a chegada das equipes na área.

Mais cedo, ainda por volta do meio-dia, Porto Alegre registrou problemas com queda de árvores, incluindo um espécime de grande porte que caiu por causa da força dos ventos na Av. Prof. Oscar Pereira.

O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes emitiu um alerta para que condutores de veículos leves, como motocicletas, carros de passeio e caminhões tipo baú, não trafegassem nas rodovias federais entre as 15h desta terça e 23h59 de quarta-feira (18). Segundo o órgão, há risco de tombamento de veículos na pista por causa do vento e da chuva.

A previsão da Defesa Civil do Rio Grande do Sul é que o ciclone atue com maior intensidade nas faixas lestes, zona sul, Costa Doce, Região Metropolitana, Litoral Norte e na Serra gaúcha. As rajadas de vento podem atingir os 110 km/h.

COMO SE PROTEGER

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, a população deve tomar alguns cuidados durante a passagem do ciclone. A maior parte das recomendações contempla pequenas deciões que podem fazer a diferença nesse tempo de instabilidade.

