Ciclone extratropical derruba temperatura e provoca ventania em SP

Claudinei Queiroz

São Paulo, SP

A Defesa Civil de São Paulo divulgou na noite desta terça-feira (9) um boletim de alerta para baixas temperaturas e ventos fortes no estado de São Paulo nesta quarta (10).

De acordo com a previsão, a capital deve ter temperatura mínima de 11°C e máxima de 17°C, com chuva forte e ventania de até 90 km/h, que pode destelhar casas e derrubar árvores.

Esse sistema instável é provocado por um ciclone extratropical, que veio do sul e vai se instalar no litoral paulista nesta quarta. Desta forma, as cidades litorâneas e as do Vale do Ribeira devem ser as mais atingidas pelos ventos fortes, com rajadas de até 115 km/h nas praias (com mínima de 15°C) e de até 100 km/h no Vale do Ribeira (com mínima de 13°C).

A menor temperatura do estado será na serra da Mantiqueira, na região de Campos do Jordão, com mínima de 4°C e máxima de 14°C, com ventos de até 85 km/h.

No interior do estado, fará a mínima de 9°C em São José dos Campos, com vento de até 85 km/h, e mínima de 10°C e vento de até 80 km/h na região de Sorocaba e Campinas.

Por causa da chuva, que deve se concentrar mais na parte da manhã desta quarta, as temperaturas devem ser ainda mais baixas na quinta (11), com mínima de 11°C e máxima de 13°C na capital paulista.

Nos dias seguintes, a mínima permanecerá nessa faixa, enquanto a máxima tende a aumentar um pouco, chegando a 15°C na sexta (12), 19°C no sábado (13) e 23°C no domingo (14).

Em Campinas, a mínima será ainda mais baixa, chegando a 9°C na quinta e na sexta, 8° C no sábado e 11°C no domingo. Mas a máxima já será de 19°C na sexta, subindo nos dias seguintes.

Já quem gosta de curtir um frio pode ir para Campos do Jordão, onde quinta fará mínima de 3°C e máxima de 7°C. Na sexta, as marcas serão 4°C e 11°C, enquanto no sábado a mínima quase chegará a zero, ficando em 2°C.