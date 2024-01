Chuvas no Sul e calor no Sudeste e Centro-Oeste: confira a previsão para esta quarta (17)

Regiões como Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste devem presencial aumento das temperaturas, que chegam à casa dos 40ºC

Depois de fortes chuvas que atingiram alguns estados nos últimos dias, principalmente o Rio de Janeiro, onde já foram confirmadas 13 mortes causadas pelas tempestades e mais de 9 mil pessoas estão desalojadas. Por lá, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a nebulosidade e as condições para chuva diminuem por causa de um sistema de alta pressão atmosférica.

Por isso, além do Sudeste, regiões como Centro-Oeste e Nordeste devem presencial aumento das temperaturas, que chegam à casa dos 40ºC.

No Sul, uma frente fria avança para o litoral de Santa Catarina, e nuvens de espalham também pelo Rio Grande do Sul. Além da queda nos termômetros, uma área de baixa pressão atmosférica e o vento quente e úmido que chega ao Sul do Brasil vão ajudar a formar as nuvens carregadas.

Já no Norte do Brasil, o ar quente e úmido predomina, auxiliando a formação de nuvens carregadas. Áreas de instabilidade da Zona de Convergência Intertropical aumentam a chuva no norte da região Norte e no litoral norte do Nordeste.