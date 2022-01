Chuvas em MG: Rodovias cedem em diversos pontos do estado

Um balanço divulgado nesta manhã pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mostra ao menos nove pontos. Confira:

Uma grande cratera se abriu na rodovia LMG-743, que liga Carmo do Paranaíba a Quintinos, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. A informação da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) é de que o local segue totalmente interditado na manhã desta segunda-feira (10) . O buraco atingiu uma ambulância da prefeitura do município, no exato momento em que via cedeu.

Diversos pontos de rodovias federais e estaduais seguem totalmente ou parcialmente fechados. Um balanço divulgado nesta manhã pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mostra ao menos nove pontos.

BR 381 (Rodovia Fernão Dias), km 506, SÃO JOAQUIM DE BICAS, INTERDIÇÃO TOTAL. Rio Paraopeba iminência de transbordo sobre a ponte. *No 506, desvio no km 502, na sul, para o Bairro Citrolândia. E desvio no 507, na norte, adentrando a cidade de SJ de Bicas.

BR 381 (Rodovia Fernão Dias), km 527, BRUMADINHO, INTERDIÇÃO PARCIAL. Parte da pista cedeu, interditando a pista no sentido norte – SP x BH. Trânsito fluindo em pista simples, ambos sentidos, pela pista sul.

BR 381 (Rodovia Fernão Dias), km 541,5, ITATIAIUÇU INTERDIÇÃO PARCIAL, sentido Belo Horizonte, queda de barreira interdita faixa direita e acostamento.

BR 040, km 572, ITABIRITO, INTERDIÇÃO PARCIAL. Deslizamento de encosta, interdição da faixa da direita no sentido BH x RJ, fluxo pela faixa da esquerda. Sem previsão de liberação.

BR 262 , km 447, NOVA SERRANA INTERDIÇÃO PARCIAL. Pista cedendo. A drenagem foi desobstruída, mas a erosão se aproximou da via. Previsão de início da intervenção corretiva no local amanhã.

BR 262, km 362, JUATUBA, INTERDIÇÃO PARCIAL. Pista LESTE totalmente fechada. Queda de barreira. Sem previsão de liberação.

BR 262, km 355, BETIM, INTERDIÇÃO PARCIAL. Pista LESTE totalmente fechada. Queda de barreira. Sem previsão de liberação.

BR 381, km 574, Itaguara, INTERDIÇÃO PARCIAL. Pista SUL totalmente fechada.. Queda de barreira. Sem previsão de liberação.

BR 365, km 369, PATOS DE MINAS, INTERDIÇÃO TOTAL. Queda de barreira. Sem previsão de liberação.

