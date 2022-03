Chuva forte provoca alagamentos e encobre carros na zona leste de SP

Imagens obtidas pela TV Globo mostram que carros ficaram submersos na região de Arthur Alvim, além de comércios que ficaram completamente alagados

A zona leste de São Paulo enfrenta alagamentos na tarde desta segunda-feira (14) após o registro de chuvas intensas na cidade. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) emitiu alertas de atenção em diversos pontos durante a manhã.

Imagens obtidas pela TV Globo mostram que carros ficaram submersos na região de Arthur Alvim, além de comércios que ficaram completamente alagados.

Ainda nesta segunda, o CGE informou por volta das 12h37 que havia risco de transbordamento no Córrego Franquinho na Penha e, às 12h51 em Itaquera, a atenção estava para o Rio Verde. Ambos estados de alerta já foram finalizados.

No entanto, Vila Prudente, Aricanduva/Formosa e Mooca enfrentam uma chuva moderada, com potencial para rajadas de vento, alagamentos e deslizamentos de terra.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, até a publicação desta matéria houve 32 chamados para quedas de árvores atendidos, 6 de desabamentos e 22 de pessoas ilhadas. Não houve vítimas em nenhuma das ocorrências.

Chuvas intensas devem marcar este início de semana em diversos estados do Brasil. Áreas de instabilidade permanecem ativas no Norte, Centro-Oeste e Nordeste do país. Além disso, uma circulação de ventos reforça a nebulosidade sobre São Paulo e Minas Gerais, gerando alerta laranja e amarelo também para a região Sudeste.

Em São Paulo, um sistema de baixa pressão atmosférica próximo à costa do estado vai influenciar na formação de nuvens carregadas. Além disso, a região centro-leste fica em estado de alerta para o risco de temporais. A Climatempo ainda anunciou o risco de alagamentos, deslizamentos de terra e enchentes de córregos e rios nesta segunda, devido à intensidade das chuvas no estado.

As mudanças vão ajudar a diminuir as temperaturas, inclusive na capital. A máxima deve ficar em torno de 26ºC e 27°C na capital, até quinta-feira (17), em um sobe e desce nos termômetros neste fim de verão.