Chuva castiga região Sudeste com alagamentos e deslizamentos

Dentre os diversos registros, o Rio Piracicaba rompeu a ponte Pênsil, que fica na cidade de Nova Era, na Região Central do estado de Minas Gerais

Os dilúvios que assolam o sudeste do país tem causado destruição e enchentes com a cota máxima do nível de alguns rios. É o caso do Rio Piracicaba que rompeu a ponte Pênsil, que fica na cidade de Nova Era, na Região Central do estado de Minas Gerais, na tarde deste domingo (9). De acordo com a Defesa Civil da cidade, não houve feridos.

A ponte para passagem de pedestres, liga os bairros Castelo e Sagrada Família. Com o aumento do nível do rio, uma de suas hastes rompeu. Conforme o município, a cota do rio é de 4,70m, mas com o período de chuva atingiu 7,80m.

Ao menos 20 pessoas estão isoladas no bairro Nova Vila, em uma região ribeirinha. Outras 200 estão desabrigadas, alocadas nos abrigos da Defesa Civil, em escolas públicas locais, devido ao risco de desabamentos e alagamentos.

A região onde fica a ponte segue sem isolamento, já que a estrutura está debaixo d’água e sem previsão que o nível do rio abaixo.

Espírito Santo

No estado do Espírito Santo, os alagamentos também provocaram alagamentos, deslizamentos e deixaram centenas de pessoas desalojadas e desabrigadas. O estado segue em alerta para temporais.

De acordo com a Defesa Civil, são 371 desalojados e 17 desabrigados nas cidades de Castelo, Ibatiba, Bom Jesus do Norte, Afonso Cláudio, Alegre, Muqui, Mimoso do Sul e Apiacá.

A região mais afetada foi o Sul do estado, principalmente em Castelo e Ibatiba. O rio que corta Castelo transbordou e inundou várias ruas e casas.

A ES-165 foi interditada totalmente no trecho entre Castelo e Morro Vênus por conta da cheia do Rio Castelo. O desvio está sendo realizado de Castelo para Muniz Freire pela BR-262 e pela BR-482.