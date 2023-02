Charanga do França faz foliões madrugarem para desfile em Santa Cecília

Enquanto a banda afina os instrumentos, alguns foliões vestidos com as cores do bloco, azul e branco, se posicionam ao redor da corda

MARIANA ZYLBERKAN

SÃO PAULO, SP

O bloco Charanga do França fez os foliões acordar cedo na manhã desta segunda-feira (20) para iniciar o desfile pelas ruas da Santa Cecília pontualmente às 9h.

Enquanto a banda afina os instrumentos, alguns foliões vestidos com as cores do bloco, azul e branco, se posicionam ao redor da corda.

O líder, Thiago França, é conhecido por sua rigidez no horário de início do desfile e na ordem dos músicos. Ele chega a expulsar com empurrões fotógrafos, cinegrafistas e outras pessoas que entram no meio da banda para garantir boas imagens do bloco.