Chacina em campo de futebol deixa quatro mortos e seis feridos no CE

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Quatro pessoas morreram e outras seis ficaram feridas após chacina em um campo de futebol no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, na noite desta terça-feira (06).

Alvos da chacina são três homens, um deles adolescente, e uma mulher. No momento do crime, todas as vítimas jogavam bola quando foram surpreendidas por criminosos armados.

Criminosos invadiram o campo e atiraram dezenas de vezes. Testemunhas relataram que eles fingiram ser profissionais de segurança e usavam camisas com a palavra “Polícia Civil”.

Pelo menos outras seis pessoas ficaram feridas. Todas receberam atendimento e foram encaminhadas para hospitais da região, mas não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.

Vítimas foram identificadas como: Pedro Henrique da Silva Borges, 16; Carlos Johnson Viana Ferreira, 31; Evandro Igor da Silva Dias, 26 e Estafany da Silva Ribeiro, 34.

Três suspeitos foram presos e um adolescente, apreendido, por participação na chacina. Os presos têm 18, 19 e 22 anos e já possuem passagem por tentativa de homicídio, roubo, tráfico e receptação.

Com o grupo, foram apreendidas quatro pistolas, 49 munições calibre .40, um veículo, dois aparelhos celulares e drogas. As informações são da SSPDS (Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social) do Ceará.

Motivação para o crime ainda é investigada. Até o momento, a Polícia Civil do Ceará, responsável pela investigação, não informou a quantidade de criminosos envolvidos na chacina.

Forças de Segurança do Ceará reforçaram policiamento na região do crime. O governo estadual determinou que mais viaturas e agentes da Polícia Militar façam patrulhas no bairro para garantir a segurança dos moradores.

Após a chacina, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou uma série de medidas emergenciais para combater facções criminosas no estado. Entre elas, mais horas extras para policiais intensificarem a segurança, aumento de operações contra facções e reforço de policiamento em territórios dominados.