Centrais sindicais anunciam adesão ao ato por Dom e Bruno em SP

Joana Cunha

São Paulo, SP

As centrais sindicais vão aderir ao ato inter-religioso contra a violência, marcado para este sábado (16), na Catedral da Sé, em São Paulo.

Organizado pela Frente Inter-Religiosa Dom Paulo em parceria com entidades como a Comissão Arns, o Instituto Vladimir Herzog, a Comissão Justiça e Paz-SP e a OAB-SP, o evento terá homenagem à atuação de Bruno Pereira e Dom Phillips, mortos na Amazônia.

A adesão foi anunciada nesta quinta (14) por centrais como CUT, Força Sindical, UGT e CSB, que começaram a convocar suas bases.

As entidades sindicais também querem reforçar, no evento, a liberdade e a normalidade do processo eleitoral.