Católicos são mais de 95% da população em 20 municípios do Brasil, diz Censo

LEONARDO VIECELI E MARINA PINHONI

RIO DE JANEIRO, RJ E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um grupo de 20 municípios brasileiros tinha mais de 95% da população de dez anos ou mais composta por católicos em 2022. É o que indicam novos dados do Censo Demográfico divulgados nesta sexta (6) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Das 20 cidades, 14 ficam no Rio Grande do Sul. Além do estado, outra característica em comum desses locais é a marca da imigração de europeus, como italianos e poloneses (dois países com grande proporção de católicos), diz o instituto.

A cidade gaúcha de Montauri (a cerca de 240 km de Porto Alegre) liderou a lista, com o maior percentual de católicos apostólicos romanos do Brasil: 98,3%.

A proporção indica que, de um total de 1.366 habitantes de dez anos ou mais no município, 1.343 integravam esse grupo religioso em 2022.

Havia 18 evangélicos e cinco pessoas declaradas sem religião em Montauri, que guarda relações com a imigração italiana.

No Censo anterior, relativo a 2010, a cidade tinha o nono maior percentual de católicos do Brasil (98,4%), também considerando a população de dez anos ou mais.

Naquela ocasião, 126 municípios tinham mais de 95% do total de moradores declarados nesse grupo. É um patamar bem superior ao número de 2022 (20).

As 20 cidades com maior percentual de católicos

98,3 – Montauri (RS)

97,8 – Centenário (RS)

96,7 – União da Serra (RS)

96,7 – Vespasiano Corrêa (RS)

96,6 – Nova Alvorada (RS)

96,4 – Coqueiro Baixo (RS)

96,4 – Barra do Rio Azul (RS)

96,3 – Progresso (RS)

96,2 – São João do Oeste (SC)

96,1 – Itapuca (RS)

96,1 – Rondinha (RS)

95,9 – Relvado (RS)

95,6 – São João da Urtiga (RS)

95,8 – Carlos Gomes (RS)

95,6 – Monteirópolis (AL)

95,5 – Rio Fortuna (SC)

95,5 – Santa Helena (SC)

95,3 – Putinga (RS)

95,1 – Desterro do Melo (MG)

95,1 – Pilõezinhos (PB)

Fonte: Censo 2022/IBGE

No país, a proporção de católicos apostólicos romanos recuou de 65,1% em 2010 para 56,7% em 2022. É a menor já registrada no Censo Demográfico, que investiga dados de religião desde 1872.



Ao longo da série, houve diferenças metodológicas na aplicação dos questionários, mas o IBGE diz que os resultados podem ser observados em conjunto para identificar as transformações na sociedade.



Depois de Montauri, a lista de cidades com os maiores percentuais de católicos em 2022 reúne outros sete municípios gaúchos.



São os casos de Centenário (97,8%), União da Serra (96,7%), Vespasiano Corrêa (96,7%), Nova Alvorada (96,6%), Coqueiro Baixo (96,4%), Barra do Rio Azul (96,4%) e Progresso (96,3%).



O primeiro município fora do Rio Grande do Sul a aparecer no ranking é o catarinense São João do Oeste (96,2%), na nona posição.



A lista das 20 cidades com mais de 95% dos habitantes declarados católicos é composta ainda por Itapuca (RS), Rondinha (RS), Relvado (RS), São João da Urtiga (RS), Carlos Gomes (RS), Monteirópolis (AL), Rio Fortuna (SC), Santa Helena (SC), Putinga (RS), Desterro do Melo (MG) e Pilõezinhos (PB). A proporção nesses locais variou de 95,1% a 96,1%.



Apesar do nome, o município gaúcho de Arroio do Padre (a cerca de 270 km de Porto Alegre) teve o menor percentual de católicos do Brasil em 2022: apenas 2,8%. Em compensação, a cidade mostrou a maior proporção de evangélicos do país: 88,7%.

CRATO (CE) LIDERA RANKING DE CATÓLICOS NAS MAIORES CIDADES

Quando a análise considera somente os municípios com população acima de 100 mil habitantes, o maior percentual de católicos no Brasil foi verificado no cearense Crato: 81,3%.



Já o menor foi encontrado em Queimados (23,1%), na região metropolitana do Rio de Janeiro. Em São Paulo, cidade mais populosa do país, a proporção de católicos foi de 50,7% em 2022. É um patamar inferior aos 58,8% de 2010.

MUNICÍPIOS DE MG TÊM MAIORES ALTAS

Entre os grupos religiosos investigados, o dos católicos era o maior em 5.322 municípios brasileiros em 2022, aponta o IBGE.



Ainda de acordo com o Censo, esse segmento representava mais da metade da população de dez anos ou mais em 4.881 cidades.



Em pontos percentuais, o município mineiro de São Francisco de Paula (a 180 km de Belo Horizonte) teve o maior crescimento dos católicos. A proporção na cidade aumentou 18,9 pontos percentuais, ao passar de 65,1% no recenseamento de 2010 para 84% em 2022.



Outra cidade mineira apareceu na sequência. Trata-se de Cachoeira da Prata (a 93 km de Belo Horizonte), onde o percentual de católicos aumentou 18,5 pontos percentuais (de 57,2% para 75,7%).



Por outro lado, a maior queda, de cerca de 38 pontos percentuais, foi verificada no município piauiense de Alegrete do Piauí (a 390 km de Teresina). A parcela de católicos baixou de 90,1% em 2010 para 52,1% em 2022.