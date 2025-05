Casamentos entre pessoas do mesmo sexo renovam recorde de série histórica no Brasil

LEONARDO VIECELI

RIO DE JANEIRO (FOLHAPRESS)

O Brasil registrou quase 11,2 mil casamentos civis entre cônjuges do mesmo sexo em 2023, apontam dados divulgados nesta sexta-feira (16) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Com o número, o país renovou o maior patamar de uma série histórica iniciada dez anos antes, em 2013.



A alta foi de 1,6% em relação aos 11 mil de 2022, máxima anterior do levantamento. O ano de 2023 marcou o terceiro aumento consecutivo nos casamentos homoafetivos.



A última queda ocorreu em 2020, período marcado pelas restrições à circulação de pessoas na pandemia de Covid-19. Os dados do IBGE integram as Estatísticas do Registro Civil.



A série histórica começou em 2013 porque uma resolução do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) obrigou à época os cartórios a celebrar os casamentos de pessoas do mesmo sexo. O IBGE contabilizou 3.700 matrimônios do tipo naquele ano.



Multidão na avenida Paulista, em SP, durante a 28ª Parada do Orgulho LGBT+ Eduardo Knapp – 2.jun.24 Folhapress Imagem aérea mostra multidão na avenida Paulista, em SP, durante a 28ª Parada do Orgulho LGBT+. O prédio do Masp aparece decorado com a bandeira colorida que representa o grupo.



MULHERES SÃO MAIORIA



Do total de 11,2 mil casamentos homoafetivos em 2023, 62,7% (7.023) envolviam casais de mulheres, segundo o instituto. Os homens responderam por 37,3% (4.175).



Os casamentos entre mulheres apresentaram um aumento de 5,9% na passagem de 2022 para 2023. Entre os casais formados por homens, o cenário foi diferente, com redução de 4,9% nos registros.



Ainda de acordo com o IBGE, os casamentos de parceiros do mesmo sexo equivalem a 1,2% do total de 940,8 mil matrimônios civis registrados no Brasil em 2023. A parcela de 98,8% (929,6 mil) era composta por parceiros de sexos diferentes.



Ao marcar 940,8 mil, o número total de casamentos civis caiu 3% em relação a 2022 (970 mil). O patamar mais recente é o menor desde 2021 (932,5 mil), indica o IBGE.



