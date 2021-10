Casal é preso com dinheiro falso e cobra Piton em casa

O animal foi encontrado após a chegada dos agentes ao local em Luziânia juntamente com o dinheiro falso e algumas drogas

Um casal que portava cerca de 680 notas falsas foi detido em Luziânia pela Polícia Militar. Junto ao dinheiro falso também foi encontrada uma cobra da espécie Piton Pigmentada.

“A espécie é do oeste asiático e da África. Ela não tem no Brasil, quando vem para cá é de forma clandestina. Já li sobre casos em que as espécies mais raras podem chegar a R$ 50 mil”, explicou o biólogo Edson Abrão.

A investigação foi passada para os cuidados da Polícia Federal. Os infratores seguem presos e a origem do animal ainda segue desconhecida.