Cariocas terão deslocamento gratuito para doação de sangue no Hemorio

Os meios de transporte do Rio de Janeiro se unem pelo terceiro ano consecutivo ao Instituto de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio) para incentivar a doação de sangue. A parceria vai oferecer passagens duas passagens de graça para os voluntários que forem à unidade, na região central da capital. A campanha começou nesta segunda-feira (9) e vai até o próximo domingo (15).

A campanha batizada de Rota Solidária faz parte das ações do Junho Vermelho, mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação de sangue para salvar vidas.

No ano passado, a iniciativa aumentou em 27% o número de doadores, resultando em 1.902 bolsas de sangue coletadas durante a ação.

O estoque de sangue do Hemorio abastece 100 unidades públicas de saúde, entre elas, todos os grandes hospitais de emergência do estado e unidades da rede federal, além do próprio hospital do Hemorio, que atende a pacientes com doenças hematológicas como anemia falciforme, hemofilia, leucemia, entre outras. A meta do instituto é fechar o ano com 90 mil bolsas de sangue coletadas.

Este ano, participam da iniciativa o MetrôRio, o VLT Carioca, a Semove, a SuperVia, além dos cartões de bilhetagem eletrônica Riocard Mais e Jaé.

Como participar

Para participar da Rota Solidária, os doadores devem ir até o Hemorio, na Rua Frei Caneca, 8, Centro do Rio, das 7h às 18h, e informar qual foi o modal utilizado. Após a doação, serão disponibilizadas duas passagens para cobrir os custos do deslocamento. As passagens podem ser de modais diferentes — por exemplo, o doador pode ir de trem e voltar de metrô. Portadores do cartão Jaé receberão os créditos na conta pelo aplicativo ou diretamente no cartão.

Quem pode doar

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Devem portar ainda um documento de identidade do responsável. O modelo de autorização está no site hemorio.rj.gov.br.

Não é necessário estar em jejum. Apenas evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e não ingerir até 12 horas antes, bebidas alcoólicas.

*Com informações da Agência Brasil