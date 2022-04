Capitais podem ter recorde de frio no ano na chegada da Páscoa

Em Florianópolis, a semana terá mínimas de 20ºC e 21ºC, mas a temperatura pode despencar para 14ºC já na quinta-feira (14)

Uma massa de ar frio deve alcançar a região Sul do Brasil a partir desta terça-feira (12) e chegar ao estado de São Paulo. Às vésperas do feriado de Páscoa, a frente fria deve atingir grande parte do Sudeste e promete pancadas de chuva. Estima-se que várias capitais podem registrar novos recordes de frio para este ano, que poderão ser de menor temperatura mínima e menor temperatura máxima.

De acordo com o Climatempo, a frente fria avança sobre o Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Para o Sudeste, o feriado de Páscoa deve ser celebrado sob uma clima com muita nebulosidade e condições de chuva na maior parte dos estados. Fortes temporais e queda de temperatura devem acontecer sobre muitos municípios do estado do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro entre quinta-feira (14) e a Sexta-Feira Santa (15).

No norte e leste do estado de São Paulo, o feriado também contará com queda de temperatura e chuvas ocasionais, porém amenas.

Por outro lado, alguns municípios da Grande São Paulo devem desfrutar de um dia frio e úmido, enquanto os habitantes da região oeste do estado podem se deparar com temperaturas mais elevadas.

As temperaturas na capital paulista devem diminuir a partir de sexta-feira, quando a máxima para a capital cai para 17ºC, com mínima de 15ºC. No fim de semana, as mínimas oscilam entre 14ºC e 16ºC e as máximas entre 20ºC e 19ºC, no sábado (16) e domingo (17), respectivamente.

No sábado (16), grandes volumes de chuva podem cair sobre o oeste e norte de Minas Gerais e Espírito Santo. Mas, a queda da água será mais fraca nos litorais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Em outras áreas do leste do estado de SP e também do interior fluminense, o dia será com períodos de sol e muitas nuvens.

Já no domingo de Páscoa, a previsão é de um dia de sol em quase todas as áreas da região Sudeste, especialmente no leste de São Paulo e interior do Espírito Santo. Mas a nebulosidade e chuva a qualquer hora podem chegar aos litorais paulista, fluminense e capixaba.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PROJEÇÕES PARA O SUL

Esta terça-feira no Rio Grande do Sul será de temperatura elevada e ar úmido em muitas regiões do estado, mas pode contar também com instabilidades e precipitação devido ao avanço de uma frente fria, segundo informações do site Metsul.

Os maiores índices de chuva são esperados para o noroeste do Rio Grande do Sul e devem alcançar também o oeste de Santa Catarina e alguns municípios do Paraná. A partir de amanhã, a massa de ar frio vai se deslocar entre o oeste e sul gaúchos, provocando não apenas queda de temperatura, como também a presença de sol em muitos locais. Essa mesma condição deve permanecer ao longo da quinta-feira.

No entanto, a Sexta-Feira Santa começará com uma manhã de frio intenso em quase todas as cidades gaúchas, com mínimas em torno de 5º C, mas com a possibilidade das condições térmicas ficarem abaixo de zero, contando com a formação de geadas. Apesar do ar seco e frio predominar no fim de semana, o domingo de Páscoa terá um clima mais ameno a partir da tarde.

Em Porto Alegre, a mínima cai para 14ºC na quinta-feira (14), após dias com temperaturas acima dos 18ºC. O fim de semana também será chuvoso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Florianópolis, a semana terá mínimas de 20ºC e 21ºC, mas a temperatura pode despencar para 14ºC já na quinta-feira (14). No sábado (19), a mínima é de 14ºC e a máxima de 19ºC, enquanto no domingo a mínima pode chegar até 13ºC.