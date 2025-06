Capitais do Sudeste podem bater recorde de frio do ano

Com a intensa presença do ar frio de origem polar sobre parte do Brasil, as quatro capitais da região Sudeste poderão registrar as temperaturas mais baixas do ano nos próximos dias, de acordo com a Climatempo.

São Paulo

Na cidade de São Paulo, o frio continua ganhando força com expectativa de novos recordes de menor temperatura mínima do ano na madrugada de sexta-feira, 13, e sábado, 14. Nesta quinta-feira, 12, de acordo com a empresa de meteorologia, também deve ser registrada a tarde mais gelada de 2025.

Rio de Janeiro

No Rio, a tarde desta quinta-feira também poderá ser a mais fria do ano com temperatura máxima prevista em 21°C. “Mas nas madrugadas de sexta-feira e de sábado, há grande chance de ocorrer o recorde de menor temperatura em 2025 até agora, com previsão de mínima de 12°C. O recorde atual de menor temperatura no Rio de Janeiro é de 14,7°C, em 21 de maio”, projeta a Climatempo.

Belo Horizonte

Segundo a empresa de meteorologia, a capital de Minas Gerais poderá registrar um duplo recorde de frio nesta quinta-feira: a menor temperatura do ano e a tarde mais fria de 2025 até agora.

“O recorde de temperatura mais baixa deste ano é de 15,4°C, em 20 de maio, na estação meteorológica de referência no bairro de Santo Agostinho”, disse a Climatempo.

Ainda de acordo com a previsão da empresa de meteorologia, a sexta-feira também deve ser de recorde de frio em Belo Horizonte

Vitória

Conforme a Climatempo, o vento gelado de origem polar entra com mais força no Espírito Santo nesta quinta-feira, influenciando a queda de temperatura em praticamente todas as cidades.

Em Vitória, as madrugadas e as tardes desta quinta e da sexta-feira podem ser as mais frias do ano até agora. “Até o momento, a menor temperatura em Vitória em 2025 é de 17,9°C, em 20 de maio”, disse a empresa de meteorologia.

Frio continua no Sul do País e no Estado de MS

Até o fim de semana, devem ser registradas temperaturas próximas ou um pouco abaixo de 0°C no Sul do País, especialmente nas áreas serranas e em baixadas. “Mas grande parte da região amanhece os próximos dias com temperaturas entre 5°C e 10°C”, projeta a Climatempo.

No centro-sul de Mato Grosso do Sul, as temperaturas mínimas devem ficar entre 5°C e 10°C nas próximas madrugadas.

Até quando vai o frio?

O grande diferencial desta frente fria é o reforço de ar polar que traz para o centro-sul do Brasil, reduzindo bastante os termômetros em diversas cidades brasileiras.

“A grande massa de ar frio que mantém as baixas temperaturas nesta semana no centro-sul do País vai se afastar do Brasil no próximo fim de semana. A maior diferença nas temperaturas será sentida a partir do domingo, 15”, estima a Climatempo.

Estadão Conteúdo