Cantor Augusto César morre vítima da covid-19

Artista precisou ser intubado na tarde de terça e sofreu uma parada cardiorrespiratória horas depois

O cantor Augusto César morreu na noite de terça-feira (20) vítima da covid-19. A família confirmou o óbito na manhã desta quarta (20).

Augusto tinha 61 anos e estava internado desde segunda (19). Na tarde de terça, precisou ser entubado. Horas depois, o cantor sofreu várias paradas cardiorrespiratórias, disse o filho Elton Luna ao G1.

O cantor era diabético e sofria de insuficiência renal grave, e o novo coronavírus agravou o estado de saúde.

Augusto César fez carreira em Pernambuco com canções românticas. O cantor também era compositor de mais de 100 canções. Gravou dez CDs, cinco LPs e dois compactos, além de dois DVDs.

Entre as músicas mais conhecidas do público estão “Escalada”, “Ela acabou comigo”, “Ela vai ter que decidir” e “Como posso te esquecer”.

Por meio de nota, a assessoria do Cemitério Morada da Paz orientou os fãs de Augusto César quanto ao sepultamento. “Os clientes e o público em geral devem evitar a presença em velórios e sepultamentos. Caso seja necessário comparecer, deve-se manter os cuidados com os protocolos de higienização e segurança para conter a proliferação do novo coronavírus”.