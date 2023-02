Camarote oficial do Galo da Madrugada reúne Juliette, Armando Babaioff, Otto e outros famosos

A cantora paraense Gaby Amarantos também está presente mais uma vez no bloco, assim como o cantor pernambucano Otto

O camarote oficial do Galo da Madrugada reúne artistas e famosos neste sábado. A cantora e ex-BBB Juliette e o ator pernambucano Armando Babaioff circulam pelo local.

“O Galo de volta representa recomeço e renovação da esperança. Para mim, representa a fé no homem, depois de tanto obscurantismo que vivemos. [Vou ficar] os quatro dias em Pernambuco no Carnaval”, disse Babaioff.

A cantora paraense Gaby Amarantos também está presente mais uma vez no bloco, assim como o cantor pernambucano Otto.

“Hoje o povo, seja rico ou pobre, e de todo o Brasil, faz uma festa de paz. Desde os 10 anos de idade, eu vinha pro Galo na cacunda do meu pai. E o bloco hoje forma foliões do Brasil todo. É um grande encontro de artistas também, vemos gente que nunca encontramos no ano”, disse Otto.

O presidente do Galo da Madrugada disse que “a ficha caiu” na volta do bloco, após semanas de expectativa e organização.

“Agora estamos sentindo a realidade e vendo o povo na rua. A força do povo faz o Galo da Madrugada se fortalecer”, afirmou Rômulo Meneses.