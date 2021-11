Calçada cede e 33 pessoas caem em tubulação de rio em Joinville (SC)

A cerimônia foi interrompida durante 40 minutos e, apesar do susto, ela foi retomada após o socorro aos feridos

Trinta e três pessoas caíram em um trecho de tubulação do rio Cachoeira, em Joinville (SC), após parte da calçada do local ceder na noite desta segunda-feira (22). O acidente aconteceu nos primeiros minutos de abertura do Natal Cultural, evento tradicional na cidade.

As vítimas do acidente, 21 adultos e 12 crianças, foram retiradas da galeria fluvial e encaminhadas para o Hospital Municipal São José e para o Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria. Segundo a prefeitura, nenhuma delas teve ferimentos graves.

Equipes de segurança e salvamento resgataram as vítimas e prestaram os primeiros-socorros, mas houve gritaria e princípio de pânico no local.

Momento em que galeria desaba durante evento de natal em Joinville.#natal #joinville #acidente pic.twitter.com/fGUvaS7uZ9 — Luiz Fernando Ramos Godinho (@djgodinho_) November 23, 2021

A cerimônia foi interrompida durante 40 minutos e, apesar do susto, retomada após o socorro aos feridos.

Em nota, a prefeitura informou que a cerimônia foi retomada após todas as vítimas serem atendidas e chegar a informação de que não havia ninguém em estado grave.

Nas redes sociais, moradores da cidade criticaram o fato de a festa continuar enquanto bombeiros ainda procuravam mais feridos no trecho do rio que fica próximo à tubulação.

“A cerimônia continua com show, música, luzes. Que coisa horrorosa! Que coisa bisonha! Que vergonha para Joinville”, disse um desses moradores.

Acabou de cair várias pessoas no Rio Cachoeira em Joinville, em frente a prefeitura no evento de Abertura do Natal… Polícia Militar, Samu e Bombeiros no local. pic.twitter.com/XpAIZILIzP — Osvaldo (@Opif_Pires) November 23, 2021

Entre as atrações do Natal Cultural estavam o acendimento de luzes festivas, a chegada do Papai Noel, coral infantil com músicas natalinas e uma encenação teatral em que uma menina pedia a volta do brilho natalino a Joinville.

O evento foi realizado em frente à sede da prefeitura, no bairro Saguaçu. A avenida Hermann August Lepper foi interditada.

“Agradecemos por não ter nenhuma pessoa em estado grave e também pelo pronto-atendimento prestado para todas as vítimas”, disse o prefeito Adriano Silva (Partido Novo).

Bombeiros voluntários, policiais militares, profissionais do Samu e Defesa Civil municipal e estadual atuaram no atendimento às vítimas. O socorro aos feridos contou com ambulâncias de empresas privadas.

Vinte e dois pacientes já receberam alta do Hospital São José. Entre eles está uma criança de 9 anos. Outras onze crianças, entre 1 e 11 anos, foram atendidas no Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria e não há informações sobre a alta. O estado delas é estável.

Técnicos do Instituto Geral de Perícias e policiais civis foram ao local logo após o acidente. Nesta terça-feira (23), profissionais da Secretaria de Infraestrutura Urbana e da Defesa Civil farão uma vistoria e uma avaliação da estrutura da calçada e da tubulação.

Um veículo passou sobre um grupo que acompanhava um desfile de Natal lotado na noite de domingo (21) no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, deixando 5 mortos e ao menos 48 feridos, segundo informou o departamento de polícia local em sua página no Facebook.

O caso aconteceu na cidade de Waukesha, a 32 quilômetros de Milwaukee, maior cidade do estado, pouco antes das 17h no horário local (20h em Brasília). Testemunhas e a imprensa local relataram que tiros foram disparados do veículo enquanto ele avançava pelo desfile, mas a polícia não confirmou a informação. As vítimas tinham entre 52 e 81 anos.