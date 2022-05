Caixa tem lucro de R$ 3 bi no 1º trimestre, queda anual de 3,8%

No microcrédito, o banco informa ter concedido mais de R$ 1,2 bilhão, em um total de 1,7 milhão de contratos

A Caixa Econômica Federal anunciou na tarde de hoje lucro líquido gerencial de R$ 3 bilhões no primeiro trimestre de 2022, queda de 3,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. O banco público fechou março com ativos totais de R$ 1,5 trilhão e carteira de crédito de R$ 889 bilhões, crescimento de 11,2% em 12 meses.

Ao apresentar o resultado, a Caixa destaca que teve um resultado histórico no crédito imobiliário nos primeiro três meses do ano, liberando R$ 34,4 bilhões, aumento de 17,8% em relação ao mesmo período de 2021. Com isso, a carteira do segmento fechou março com saldo de R$ 570,5 bilhões, aumento de 10%.

O banco destaca ainda o crescimento de 204,6% em contratações na carteira do agronegócio em comparação ao primeiro trimestre de 2021, com os empréstimos alcançando R$ 6,7 bilhões. Com a estratégia do banco público de dar foco ao setor agrícola, a carteira deu um salto de 142,9% em 12 meses, fechando o primeiro trimestre em R$ 21,2 bilhões.

Ainda no crédito, a Caixa reportou crescimento de 20,2% no saldo de crédito consignado, aquele com desconto em folha de pagamento, atingindo R$ 85,7 bilhões. O indicador de rentabilidade patrimonial (ROE, em inglês) teve aumento de 0,7 ponto porcentual em 12 meses, chegando a 11,02%.

No microcrédito, o banco informa ter concedido mais de R$ 1,2 bilhão, em um total de 1,7 milhão de contratos, dos quais mais de 80% dos empréstimos foram para negativados.

