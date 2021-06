A pesquisa clínica de fase 1 e 2 será dividida em três etapas, sendo que, no momento, apenas a primeira está autorizada, onde terão 400 voluntários

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta quarta-feira (09) a pesquisa clínica da vacina Butanvac, do Instituto Butantan. Com a liberação, poderão ser iniciados testes em humanos. A expectativa é que 18 milhões de doses estejam prontas ainda neste mês e mais 40 milhões até o fim do ano.

A pesquisa clínica de fase 1 e 2 será dividida em três etapas, sendo que, no momento, apenas a primeira está autorizada, onde terão 400 voluntários. Ao todo, serão 6 mil voluntários com 18 anos ou mais.

“Esta será a primeira vez que a Butanvac será aplicada em humanos e por isso serão conduzidas as fases clínicas 1 e 2. Para a autorização do estudo clínico a Anvisa e Butantan realizaram ao longo dos últimos dois meses uma intensa troca de informações e de reuniões com objetivo de que todos aspectos do estudo estivessem claros e com garantias de segurança aos voluntários”, informou.

A vacina será aplicada em duas doses com intervalo de 28 dias entre elas. O estudo deve ser realizado no Hospital das Clínicas (FMUSP) e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.

O imunizante é o primeiro produzido no Brasil sem importação de matéria-prima. Ele também já foi testado em animais e aguardava apenas a autorização para realização de testes em humanos.