Burger King oferece Whopper de graça a quem denunciar fake news

Neste 1º de abril, o Dia da Mentira, o Burger King, em parceria com o Aos Fatos, agência de checagem de notícias, lançou campanha convidando consumidores a denunciarem fake news, por meio de número de telefone, em troca de um cupom que equivale a um lanche da empresa.

A ação estará disponível até domingo, 3, e é limitada às primeiras 300 pessoas que enviarem o conteúdo. O caminho a ser seguido na denúncia é o bot Fátima, do BK, no número (21) 99747-2441.

Para a participação, o cliente deverá enviar a #whopperdeverdade e reportar a notícia falsa. Depois disso, um cupom com desconto de R$ 14,90, valor equivalente ao sanduíche Whopper, com um passo a passo para o resgate será enviado. O tíquete, porém, só poderá ser usado em compras a partir de R$ 29,90, para ser utilizado no BK Delivery, até 15 de abril. A agência Aos Fatos irá avaliar a fake news posteriormente.

Estadão Conteúdo