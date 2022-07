Brasileiro é convidado pelo papa para falar sobre Amazônia em evento do Vaticano

O evento começará nesta terça (13) e vai até sexta (14), em Roma. O encontro abordará os desafios da adaptação climática enfrentados pela população

Mônica Bergamo

Sao Paulo, SP

O superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), o professor e engenheiro florestal Virgilio Viana, será um dos palestrantes do workshop “Resiliência de Pessoas e Ecossistemas sob Estresse Climático”, organizado pela Academia de Ciências do Vaticano.

O evento começará nesta terça (13) e vai até sexta (14), em Roma. O encontro abordará os desafios da adaptação climática enfrentados pela população mundial.

Viana, que também é membro de Academia de Ciências Sociais do Vaticano, participará do primeiro dia de palestras. Ele vai falar sobre soluções para as mudanças climáticas sob a perspectiva da Amazônia.