Brasil volta a ultrapassar marca de 1 mil mortes por covid em 24h

O Brasil voltou a registrar nesta sexta-feira, 4, a marca de mais de 1 mil mortes por covid-19 em 24 horas. Os 1.074 óbitos notificados no período representam o maior nível desde 17 de agosto de 2021. A média móvel semanal de mortes – 732 – é a mais alta desde o dia 23 daquele mês.

De ontem para hoje, 219.298 casos de covid-19 foram registrados, a quarta maior marca da pandemia. A média móvel de contaminação é de 182.696. E o total de infecções é de 26.319.033.

No total, o Brasil tem 631.069 mortos e 26.319.033 casos da doença. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Os Estados que mais registraram mortes nas últimas 24 horas foram São Paulo (370), Rio de Janeiro (99) e Minas(80).

Estadão Conteúdo