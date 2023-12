Brasil tem nova onda de calor a partir desta 5ª; veja temperatura nas capitais até domingo

Segundo o Inmet, a tendência é que essa nona onda de calor não tenha temperaturas tão altas quanto as sentidas na oitava

Após um período de muita chuva e temperaturas amenas, a nona onda de calor do ano chega com tudo nesta quinta-feira (14) na maior parte do país. Como nas anteriores, as regiões que mais sofrerão com a sensação de abafamento serão a Centro-Oeste e a Sul.

Capital mais quente este ano, Cuiabá, em Mato Grosso, deve manter sua posição com a possibilidade de superar os 40°C no sábado (16) e no domingo (17). Quinta e sexta, no entanto, serão apenas um grau mais frias.

Campo Grande (MS) é a segunda capital em que a máxima poderá chegar aos 40°C, após uma escalada nos dias anteriores.

No Sul, Porto Alegre (RS) também sofrerá com o calor, que deve bater nos 39°C.

Confira a previsão da temperatura nas capitais até domingo:

Nas capitais:

Capitais Quinta (14)/ Sexta (15)/ Sábado (16)/ Domingo (17)

Aracaju (SE) 30°C/ 30°C/ 30°C/ 30°C

Belo Horizonte (MG) 33°C/ 33°C/ 33°C/ 33°C

Belém (PA) 34°C/ 33°C/ 34°C/ 33°C

Boa Vista (RR) 36°C/ 36°C/ 37°C/ 37°C

Brasília (DF) 32°C/ 32°C/ 33°C/ 34°C

Campo Grande (MS) 36°C/ 36°C/ 38°C/ 40°C

Cuiabá (MT) 39°C/ 39°C/ 40°C/ 40°C

Curitiba (PR) 31°C/ 33°C/ 34°C/ 35°C

Florianópolis (SC) 30°C/ 31°C/ 32°C/ 31°C

Fortaleza (CE) 32°C/ 33°C/ 32°C/ 33°C

Goiânia (GO) 35°C/ 36°C/ 36°C/ 36°C

João Pessoa (PB) 32°C/ 32°C/ 33°C/ 33°C

Macapá (AP) 32°C/ 33°C/ 33°C/ 31°C

Maceió (AL) 31°C/ 31°C/ 31°C/ 31°C

Manaus (AM) 30°C/ 31°C/ 30°C/ 30°C

Natal (RN) 31°C/ 30°C/ 31°C/ 31°C

Palmas (TO) 34°C/ 33°C/ 34°C/ 34°C

Porto Alegre (RS) 35°C/ 36°C/ 38°C/ 39°C

Porto Velho (RO) 32°C/ 33°C/ 35°C/ 36°C

Recife (PE) 31°C/ 30°C/ 31°C/ 31°C

Rio Branco (AC) 31°C/ 32°C/ 31°C/ 31°C

Rio de Janeiro (RJ) 33°C/ 36°C/ 35°C/ 35°C

Salvador (BA) 32°C/ 31°C/ 30°C/ 30°C

São Luís (MA) 34°C/ 34°C/ 33°C/ 34°C

São Paulo (SP) 33°C/ 34°C/ 34°C/ 35°C

Teresina (PI) 37°C/ 36°C/ 36°C/ 35°C

Vitória (ES) 32°C/ 33°C/ 32°C/ 32°C

Fonte: Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia)

Segundo o Inmet, a tendência é que essa nona onda de calor não tenha temperaturas tão altas quanto as sentidas na oitava, entre 8 e 19 de novembro. Naquela oportunidade, vários municípios sofreram com máximas superiores a 40°C durante dias seguidos.

O recorde histórico, por sinal, foi medido no último dia da onda na cidade de Araçuaí (MG), com 44,8°C, sendo a maior temperatura já registrada nas estações meteorológicas do Inmet, superando os 44,7°C, ocorridos em Bom Jesus (PI), em 21 de novembro de 2005.

Dificilmente essa marca será batida porque serão poucos dias de onda de calor, com temperaturas 5°C acima da média. A previsão indica que uma nota frente fria chegará ao país na tarde de domingo, a partir da região Sul, o que provocará uma nova mudança no tempo, com chuva e queda da temperatura.

“Haverá o retorno das chuvas na área central do Brasil. Com maior cobertura de nuvens e chuva, há uma segurada na temperatura”, explica Naiane Araujo, meteorologista do Inmet. “Não deve ter mais a massa de ar quente e seca que promove a onda de calor. Esse padrão vai começar pelo Sul do país, mas não quer dizer que vai fazer frio. Na área central vai continuar abafado.”

Nos próximos dias, informa o Inmet, com o aumento das temperaturas e a presença de umidade ao longo da atmosfera é comum a formação de áreas de instabilidade, que podem provocar temporais isolados, com rajadas de vento acima de 70 km/h, granizo e chuva forte, principalmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Com a aproximação da frente fria, o pico do calor ocorrerá durante a tarde de domingo na maioria das regiões, com a influência do vento quente e úmido que vai favorecer a ocorrência de temporais em grande parte do Sul.

“Na segunda-feira (18), com o deslocamento da frente fria, aumento de umidade e a virada dos ventos de sul a sudeste, as temperaturas sofrem acentuado declínio, especialmente na região Sul, cessando a onda de calor, e, inclusive, trazendo temperaturas amenas para esta época do ano”, finaliza o Inmet.