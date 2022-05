Brasil supera 166 milhões de vacinados com duas doses ou injeção única contra a covid

O País já imunizou 92.451.203 com a terceira aplicação, enquanto 3.275.547 foram vacinados com a quarta

O número de pessoas vacinadas com duas doses ou injeção única contra a covid-19 no Brasil chegou a 166.024.071, o equivalente a 77,28% da população total, nesta segunda-feira, 30 Em relação à primeira dose, 178.436.283 dos brasileiros foram imunizados, ou 83,06% dos indivíduos.

Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, além das de reforço ou única, o Brasil administrou 1.813.203 doses nas últimas 24 horas.

Em relação à vacinação pediátrica, para crianças de 5 a 11 anos, já são 12.415.240 de infantis que tomaram ao menos uma dose, o equivalente a 60,56% deste público.

Em termos proporcionais, Piauí é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 93,30% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. Em situação está Roraima com 62,27% da população total vacinada com uma dose. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (42 milhões), seguido por Minas Gerais (17 milhões) e Rio de Janeiro (14 milhões).

