Brasil registra 54 mortes e 27.897 novos casos de Covid

O Brasil registrou 27.897 casos e 54 mortes pela Covid neste sábado (17). Com isso, o país chega a 35.902.425 infecções e 691.830 vidas perdidas desde o início da pandemia.

As médias móveis de infecções e óbitos registradas foram de 42.743 e 132, um aumento, respectivamente, de 52% e 38% em relação há 14 dias. Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do coronavírus.

As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais. Neste sábado, 14 estados forneceram informações atualizadas. Em abril deste ano, o consórcio de veículos de imprensa deixou de atualizar as informações sobre vacinação nos fins de semana e feriados. A medida busca evitar imprecisões nos números informados ao leitor.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (PL), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes.