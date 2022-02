Brasil recebe mais 2,5 milhões de vacinas pediátricas contra a covid

“Os imunizantes da Pfizer serão distribuídos para todos os estados e o DF após passarem por controle de qualidade”, disse a Saúde

O Ministério da Saúde recebeu, nesta sexta-feira (25), um novo carregamento com mais 2,5 milhões de vacinas pediátricas da Pfizer. Os lotes chegaram durante a madrugada no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).

“Os imunizantes da Pfizer serão distribuídos para todos os estados e o Distrito Federal após passarem por um rígido controle de qualidade”, informou o Ministério da Saúde, em nota.

Essas doses podem ser aplicadas em crianças de 5 a 11 anos. Ainda de acordo com a pasta, somada as doses da Coronavac, mais de mais de 20 milhões de doses para a cobertura vacinal desse público já foram disponibilizadas aos estados e, atualmente, o país tem doses pediátricas suficientes para imunizar todo o público-alvo infantil contra a covid-19.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as pessoas vacinadas com a Pfizer devem retornar às Unidades Básicas de Saúde para receber a segunda dose oito semanas depois de tomar a primeira dose. Quem recebeu o imunizante CoronaVac, o intervalo entre as dose é de 28 dias.