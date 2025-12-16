Brasil pode ter nesta quarta (17) seu 1º lançamento orbital da história; acompanhe

ERNESTO BATISTA

SÃO LUÍS, MA (FOLHAPRESS)

O Brasil pode ter nesta quarta-feira (17) o primeiro lançamento de satélites à órbita terrestre feito a partir do seu território. Às 15h45, o foguete Hanbit-Nano, da sul-coreana Innospace, deve iniciar seu voo do CLA (Centro de Lançamento de Alcântara), no Maranhão.



Se for bem-sucedido, o voo será a estreia do país no mercado global de lançamentos comerciais.

Na missão batizada de Spaceward e conduzida pela FAB (Força Aérea Brasileira) em parceria com a AEB (Agência Espacial Brasileira), a startup Innospace tentará pôr em órbita o Hanbit-Nano. A operação reúne em torno de 400 profissionais, brasileiros e sul-coreanos.



Inicialmente, o voo estava previsto para o dia 22 de novembro, porém acabou adiado. Segundo a FAB, a data foi alterada para que novos testes de segurança pudessem ser efetuados.



O foguete levará oito cargas úteis, desenvolvidas por entidades do Brasil e da Índia, com massa somada de 22 kg. Se tudo correr bem, elas devem ser colocadas em uma órbita terrestre baixa com 300 quilômetros de altitude e inclinação de 40 graus.



O veículo tem 22 metros de altura, pesa 30 toneladas, pode atingir cerca de 30 mil quilômetros por hora e começou a ser desenvolvido em 2023, quando o protótipo foi testado no CLA durante a operação Astrolábio.



Esse teste confirmou a capacidade do motor usado no foguete sul-coreano, o que possibilitou que a Innospace desse sequência ao desenvolvimento do Hanbit-Nano e ao de outras duas versões: Hanbit-Micro e Hanbit-Mini.



As atividades preparatórias para o lançamento marcado para esta quarta-feira começaram na primeira quinzena de novembro com a integração do foguete e carga útil. Montado na horizontal, o veículo foi transportado até a área de lançamento ainda deitado e posteriormente foi içado na torre de lançamento para a posição vertical.



No fim de novembro e no começo deste mês, foram conduzidos diversos procedimentos de testes e verificações do Hanbit-Nano e da sua carga para conferir a segurança do voo e a compatibilidade elétrica, mecânica e de sistemas tanto do próprio foguete quando dos satélites e experimentos.



Na tarde desta terça-feira (16), houve os preparativos finais, segundo a FAB. Caso algum imprevisto impeça o lançamento nesta quarta, o plano é que uma nova tentativa seja feita até a próxima segunda-feira (22).



HISTÓRICO DE ALCÂNTARA



O CLA, instalação operada pela FAB, serve como principal plataforma para lançamentos espaciais no país.



Foi lá que aconteceram as três tentativas de lançamento do VLS-1 (Veículo Lançador de Satélites), em 1997, 1999 e 2003 -todas malogradas, a última delas antes mesmo da decolagem, com um incêndio catastrófico que matou 21 técnicos e engenheiros do programa espacial brasileiro e acabou dando fim prematuro ao projeto.



Desde então, o CLA só tem servido a lançamentos suborbitais, principalmente com o foguete de sondagem VSB-30, desenvolvido pelo IAE (Instituto de Aeronáutica e Espaço) em parceria com a DLR (agência espacial alemã).



O último lançamento desse veículo em Alcântara aconteceu em 2022. O veículo também serve a missões realizadas a partir do centro Espacial de Esrange, na Suécia, a última delas conduzida no ano passado.