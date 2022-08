Bombeiros procuram jovem que desapareceu no RS após abordagem policial

Buscas ocorrem em represa e região de estrada vicinal de São Gabriel; vídeo mostra abordagem da Brigada Militar

Equipes do 4º Batalhão de Bombeiros de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, procuram o jovem Gabriel Marques Cavalheiro, 18, desaparecido desde a noite de sexta-feira (12) em São Gabriel, na fronteira oeste do estado, após abordagem feita por policiais militares.

Um vídeo gravado por testemunha mostra o momento em que Gabriel é algemado e conduzido por policiais em direção a um carro da Brigada Militar.

Ele é de Guaíba, na região metropolitana do estado, e estava em São Gabriel para cumprir o serviço militar obrigatório.

Segundo o delegado José Bastos, de São Gabriel, a Brigada Militar foi chamada por uma mulher sob a alegação de que o jovem causava perturbação na rua em que foi abordado.

Os policiais militares alegam que o jovem pediu para ser levado até uma estrada vicinal na localidade Lava Pé, nas proximidades de São Gabriel.

As buscas estão concentradas nessa região e contam inclusive com bombeiros mergulhadores, pois há uma represa no local.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o desaparecimento. O caso também é apurado por um inquérito da Brigada Militar.

O tenente-coronel Antônio Zinga, comandante regional da fronteira oeste da Brigada Militar, disse em entrevista que a principal interrogação é a localização de Gabriel. Para a imprensa local, ele afirmou também que no momento não é possível revelar detalhes da investigação. Os policiais envolvidos no caso foram afastados.

“Eu só quero que falem o que aconteceu. Onde está meu irmão?”, pergunta uma das irmãs de Gabriel, Soilinha Marques, em texto publicado nas redes sociais. Segundo ela, Gabriel nunca ficou tanto tempo fora de casa e não faria isso em uma cidade que não é a sua. “Ele tem família, estamos todos à procura dele, nossa família é unida e não vamos desistir”.

Familiares afirmam que não há motivo para o jovem ter pedido para ser levado para a estrada vicinal. Eles acreditam que Gabriel estava alcoolizado e tentava encontrar a casa do tio onde estava hospedado quando ameaçou entrar na residência da mulher que chamou a Brigada Militar.