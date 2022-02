Bombeiros do DF participam do resgate as vítimas em Petrópolis

Nove militares especializados em socorro, resgate e salvamento foram enviados a Petrópolis

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) vai mandar, na tarde desta quinta-feira (18/2), equipes especializadas em socorro, resgate e salvamento, para atuarem em auxílio aos inúmeros desabrigados afetados pela forte tempestade que aconteceu na cidade de Petrópolis, região Serrana do Rio de Janeiro.

No primeiro dia de atuação, neste domingo (20), a equipe composta por quatro militares e dois cães de resgate (Bacco e Shaiene), foram designados para a Zona 4, na busca de desaparecidos. Os militares selecionados são especializados em buscas e participaram do resgate de estruturas colapsadas e os cães participaram de resgates na Barragem de Brumadinho e na Missão Haiti.

O envio atendeu ao pedido formal do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) para o DF, cerca de nove militares e três cães embarcaram em três viaturas, para colaborar nas buscas por desaparecidos. Ao chegar na cidade de Petrópolis, os profissionais serão deslocados para as áreas onde as necessidades de apoio são maiores.

