Bolsonaro e ministros sobrevoam áreas atingidas pelas chuvas

O governo federal reconheceu em edição extra do DOU a situação de emergência em 17 municípios do Sul da Bahia 32 do Norte de Minas Gerais

O presidente Jair Bolsonaro acompanhado dos ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, da Cidadania, João Roma, e da Saúde, Marcelo Queiroga. Bolsonaro sobrevoam as áreas afetadas pelas fortes chuvas no sul da Bahia. O governo federal reconheceu em edição extra do Diário Oficial na sexta-feira (10) a situação de emergência em 17 municípios do Sul da Bahia 32 do Norte de Minas Gerais. "O Exército já faz um levantamento sobre o que aconteceu na área. Estamos prontos a colaborar. Precisamos ser provocados pelos respectivos governadores e prefeitos", afirmou o presidente, após a formatura de militares da Marinha no Rio de Janeiro. "O Zema é parceiro, é aliado. Devo falar com ele daqui a pouco. O da Bahia ainda não teve nenhum contato", disse Bolsonaro. De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o banco é capaz de liberar o FGTS das pessoas atingidas até o limite de R$ 6.220 cinco dias após o pedido das prefeituras. As fortes chuvas que atingem principalmente a região sul da Bahia desde a noite de terça-feira (7) deixaram ao menos três mortos na cidade de Itamaraju.