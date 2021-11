Bolsonaro diz a apoiadores estar gripado, mas irá a eventos presenciais hoje

De acordo com a agenda oficial divulgada pelo governo, Bolsonaro terá despachos com os ministros Joaquim Leite e Marcos Pontes

Sem estar vacinado contra a covid-19, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (4) a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada que está gripado. Ainda assim, o chefe do Executivo tem hoje ao menos dois eventos presenciais: o 5º Fórum Nacional de Controle, do Tribunal de Contas da União, do qual participa nesta manhã; e o leilão do 5G, marcado para as 10h na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

De acordo com a agenda oficial divulgada pelo governo, à tarde, Bolsonaro terá despachos com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes.

Precauções

Especialistas em Saúde Pública recomendam, em caso de sintomas gripais, o isolamento ao menos até a realização de um teste para covid-19, com resultado negativo. O presidente, na conversa com apoiadores, não disse se pretende realizar o exame. Ele também não utilizava máscara no momento da fala.