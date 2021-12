Bebê de 8 meses morre em naufrágio no Pará; 6 pessoas estão desaparecidas

Segundo a Segup, militares do Corpo de Bombeiros está no local realizando buscas pelos desaparecidos

Um bebê de oito meses morreu e seis pessoas estão desaparecidas depois que uma embarcação naufragou ontem no rio Araguaia, no município de Santana do Araguaia (PA). Ao todo, 13 pessoas da mesma família estavam a bordo do barco. Seis foram resgatadas com vida.

O acidente aconteceu de manhã, e policiais militares foram acionados por volta do meio-dia. Segundo a Segup (Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará), militares do Corpo de Bombeiros está no local realizando buscas pelos desaparecidos.

Duas aeronaves do Graesp (Grupamento Aéreo de Segurança Pública) seguiram para a região. Um avião transportou as equipes de mergulhadores, juntamente com equipamentos específicos, para reforçar e auxiliar nas buscas pelos desaparecidos. Um helicóptero está sendo direcionado até o município com o objetivo de prestar apoio nas ações, áreas de busca e salvamento pelas vitimas.

Ainda de acordo com o órgão, o piloto da embarcação, conhecida popularmente como “rabeta”, colabora nas buscas pelas vítimas.

A secretaria não informou o que teria provocado naufrágio nem as condições da embarcação. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o que teria provocado o naufrágio. Ninguém foi preso