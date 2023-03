Bebê de 1 mês está há quatro dias esperando por UTI em região metropolitana de Belo Horizonte

O Ministério Público (MPMG) determinou que Alice seja transferida para outro hospital, com leito, ainda hoje

A pequena Alice, de apenas um mês, está há quatro dias lutando pela vida no aguardo de um leito de UTI pediátrica no Hospital Municipal São Judas Tadeu, região metropolitana de Belo Horizonte. A mãe, desesperada, disse que já entrou na Justiça em busca de uma vaga.

Nessa semana, outra criança já passou por situação parecida no mesmo hospital. Lucas, de 3 meses, também precisou esperar por um leito no local, que não tem equipamento suficiente, até que conseguiu uma vaga no Hospital das Clínicas.

Ambas as crianças foram diagnosticadas com bronquiolite, uma infecção causada por um vírus. Alice ainda não fez o teste de covid-19, enquanto Lucas fez, mas ainda não teve o resultado, e enquanto isso, ele segue em isolamento.

Até o momento, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais não deu detalhes sobre a demora na transferência da bebê. O Ministério Público (MPMG) determinou que Alice seja transferida ainda hoje.