Barragem se rompe em hidrelétrica particular no Tocantins

Não houve registro de vítimas até o momento, informou a Secretaria de Meio Ambiente do município

Redação Jornal de Brasília

19/12/2025 16h51

Foto: Reprodução/Redes sociais

UOL/FOLHAPRESS

Uma barragem se rompeu parcialmente em Ponte Alta do Bom Jesus, no sudeste do Tocantins.

Um vertedouro de uma barragem ligada a uma hidrelétrica particular se rompeu abrindo uma crista de água de dois metros. O rompimento aconteceu na manhã de hoje no momento.

Não houve registro de vítimas até o momento, informou a Secretaria de Meio Ambiente do município. Ao UOL, Natalício Torres da Silva, até o momento foram registrados danos ambientais e materiais.

Uma comunidade ribeirinha e fazendas no entorno da barragem foram alagadas. A prefeitura informou que monitora a situação, pois há uma rodovia que fica próxima ao local do rompimento.

O UOL tentou contato com o Corpo de Bombeiros do Tocantins e com o governo estadual. Até o momento, não houve retorno.

