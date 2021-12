Barragem de Iguá se rompe e deixa cidades de Itambé e Vitória da Conquista em alerta na Bahia

A prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos, monitorou a região para avaliar as consequências e uma força-tarefa foi organizada

Bernadete Druzian

A prefeitura de Itambé, município do sul da Bahia, anunciou o rompimento de uma barragem com alto volume de água na noite de sábado (25). Pelas redes sociais, o alerta previa que uma forte enxurrada atingiria a região. A barragem fica do distrito de Iguá, em Vitória da Conquista, cidade distante cerca de 58 quilômetros.

A prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos, monitorou a região para avaliar as consequências. Na página oficial, a prefeitura informou que uma força-tarefa foi organizada para vistoriar a região, principalmente na BR-116, na altura do Vale dos Quatis.

De acordo com a publicação, não houve feridos porque os moradores foram avisados sobre o risco de rompimento da barragem. “Tiramos todas as pessoas que estavam próximas do córrego e todas as medidas foram tomadas, e estamos prontos para dar total assistência aos moradores. Agora, é torcer realmente para que não quebre a estrada e não precise interditar a 116”, disse Sheila Lemos.

VOLUME DAS ÁGUAS

O alerta sobre o rompimento da barragem de Iguá foi emitido pela prefeitura de Itambé porque o córrego da barragem atinge os rios que chegam ao município.

Os moradores foram avisados para deixar suas casas nas proximidades do rio Verruga, que já havia transbordado na madrugada de sábado (25) e alagado casas.

Até por volta das 3h de domingo, não havia informação sobre feridos ou pessoas desaparecidas na região de Itambé. A prefeitura e a Defesa Civil estão fazendo o levantamento dos estragos e dando assistência para as famílias desabrigadas.

A Bahia tem 19 cidades com comunidades embaixo da água, segundo o governo do Estado. Diversos estados e o governo federal enviam ajuda aos municípios, com bases de apoio e equipes de socorro, além de entrega de cobertores e alimentos.