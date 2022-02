Banco da Itapemirim suspenderá atividades e clientes precisarão transferir dinheiro

Os correntistas devem fazer a transferência do saldo via Pix ou TED até que o sistema esteja restabelecido, em data “a ser informada”

DANIELA ARCANJO E LUCAS BOMBANA

Em meio a um processo de recuperação judicial, o Grupo Itapemirim anunciou nesta sexta-feira (25) que vai suspender temporariamente as atividades do Ita Bank no dia 7 de março, data-limite para os 2,7 mil clientes transferirem o dinheiro de suas contas.

Segundo comunicado da empresa, a suspensão se deve a uma troca de plataforma. Os correntistas devem fazer a transferência do saldo via Pix ou TED até que o sistema esteja restabelecido, em data “a ser informada”.

A companhia passa por um momento atribulado. Decisão do dia 18 de fevereiro da juíza Luciana Menezes Scorza, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, destituiu o empresário Sidnei Piva, então presidente da companhia, “de qualquer cargo no processo de recuperação judicial que lhe possibilita, em tese, expender esforços para desviar recursos para qualquer empresa paralela, mormente [principalmente] para o grupo ITA”.

O serviço de conta digital Ita Bank começou a ser oferecido em 2021, mesmo ano em que, já em recuperação judicial, a companhia inaugurou sua operação aérea. Em dezembro do ano passado, menos de sete meses depois do lançamento dos setor aéreo, os serviços foram interrompidos abruptamente.

Em plena época de alta nas viagens e festas de fim de ano, o cancelamento de diversos voos causou protestos nos saguões dos aeroportos. O Procon-SP estimou que cerca de 130 mil passageiros foram impactados em dezembro.

A companhia aérea, que oferecia um mínimo serviço a bordo, já enfrentava uma quebra de caixa com descasamento nos pagamentos dos tripulantes, o que chegou a levar a ações do sindicato da categoria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No início de dezembro, Piva afirmou durante o Fórum Panrotas 2021 que a Itapemirim estava com preços de passagens aéreas que não cobriam o custo operacional. Mesmo com a alta da inflação e a economia fraca no país, o empresário disse que a companhia estava segurando aumentos.

No final de janeiro, a empresa recuou no pedido à ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre) de suspender o atendimento em 73 mercados, que envolvem 16 linhas. A solicitação inicial havia partido da própria companhia em dezembro.

Segundo a assessoria de imprensa da Itapemirim, a empresa realizou uma readequação operacional e avaliou ser possível continuar com a operação das linhas de ônibus. A ANTT aceitou o pedido da companhia.