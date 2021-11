Banca realizadora do concurso do Ibama é definida

Serão 568 vagas, sendo 136 de nível superior, sendo 96 para analisa ambiental e 40 para analista administrativo e 432 de nível médio para técnico ambiental

O Ibama informou, nesta quinta-feira (25), que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos será a banca responsável pela realização do concurso do Instituto. Serão 568 vagas, sendo 136 de nível superior, sendo 96 para analisa ambiental e 40 para analista administrativo e 432 de nível médio para técnico ambiental.

Foi definido, ainda, que o candidato terá dois meses para se preparar para a prova – que a redução do prazo entre a publicação do edital do concurso público e a realização do concurso. A justificativa foi a necessidade de reforço do corpo técnico e funcional.