Babá presta novo depoimento sobre caso Henry Borel

Thayná de Oliveira, babá do menino Henry Borel, prestou um novo depoimento à polícia sobre a morte do menino, no início da tarde desta segunda-feira (12). A mulher entrou correndo na 16ª DP, localizada na Barra da Tijuca (RJ), coberta por um casaco. As informações são do G1.

De acordo com a polícia, Thayná afirmou que mentiu no primeiro depoimento, em que não relatou à respeito da troca de mensagens que teve com a mãe de Henry, Monique Medeiros, e contou sobre supostas agressões ao menino em fevereiro.

A conversa entre as mulheres permitiu que os investigadores descartassem a suspeita de acidente para a morte da criança.

Os agentes descobriram que, além de Thayná, a empregada doméstica Leila Rosângela de Souza, a Rose, havia se reuniudo com o advogado de Dr. Jairinho e Monique, André França Barreto, antes de depor. De acordo com a polícia, Rose também mentiu.

A polícia quer responder por que Thayná não contou o episódio de 12 de fevereiro, descoberto graças ao conteúdo recuperado de celulares com a ajuda de um software israelense.