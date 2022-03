Avó tem 4 centavos de Valores a Receber e família faz vaquinha para evitar decepção

Assim como aconteceu com diversos brasileiros, Rita Porto tinha direito a apenas alguns centavos -mais precisamente 4 centavos de “parcelas ou obrigações de operações de crédito”

Ao descobrir que o Banco Central liberaria R$ 8 bilhões esquecidos em contas bancárias, a professora aposentada Rita Porto, 93, ficou ansiosa. Mobilizou a família para atualizar cadastros e ir atrás da bolada que acreditava ter. Nesta terça-feira (8), ela recebeu R$ 1.000, sem saber que o dinheiro veio de uma vaquinha feita por filhos e netos.

Assim como aconteceu com diversos brasileiros, Rita Porto tinha direito a apenas alguns centavos -mais precisamente 4 centavos de “parcelas ou obrigações de operações de crédito”. Uma verdade que a família preferiu esconder, para evitar a frustração.

Em fevereiro, quando soube da possibilidade de resgatar valores via Banco Central, a idosa estava internada por insuficiência cardíaca em Manaus (AM). Ela queria ajudar nos gastos com remédios, oxigênio, fisioterapia e quarto do hospital.

Se o dinheiro fosse muito bom, ainda tinha esperança de ajudar os filhos a quitarem seus apartamentos.

“Ela gravou o dia que seria a consulta, 7 de março, e alertou todos para que não esquecessem”, conta a neta, Cristine Porto, 42, analista de contratos.

A consulta aos valores a receber começou nesta segunda-feira (7). O calendário avança conforme a data de nascimento ou criação da empresa. Quem acessa o sistema antes do dia e horário marcados não consegue saber quanto terá direito a resgatar.

Rita Porto não foi a única inquieta para receber valores esquecidos. O sistema disponibilizado pelo Banco Central chegou a sair do ar, tamanho o fluxo de acessos por todo o país. Para pedir a transferência de valores e saber quanto de dinheiro está esquecido, é necessário ainda elevar o nível de segurança da conta no portal gov.br para prata ou ouro.

Com a ajuda da neta, a aposentada conseguiu atualizar o cadastro por meio de reconhecimento facial.

“Fomos visitá-la no dia 7 e ela estava muito eufórica para saber o valor. Foi aí que minha tia ligou dizendo que não era para contar nada, porque o valor a receber seria de R$ 0,04”, diz Cristine.

“Na hora demos risada, pois ela criou tanta expectativa que até nós não imaginávamos que seria só isso. Foi aí que resolvemos nos juntar e abrir uma vaquinha para dar um valor aceitável.” Cinco filhos e cinco netos juntaram R$ 1.000. O dinheiro foi sacado e entregue em mãos à aposentada, que ficou satisfeita.

“Está vendo como é bom ter um dinheirinho esquecido?”, disse Rita Porto ao receber o valor, segundo a neta, que diz que a avó não teria aceitado o dinheiro se soubesse que veio da família. “Ela é muito ativa e lúcida, não quer dar trabalho para ninguém.”

CONFIRA O CALENDÁRIO DE LIBERAÇÕES DA PRIMEIRA FASE:

Nas datas abaixo, quem tem dinheiro a receber saberá quanto poderá sacar:

Data de nascimento ou de criação da empresa – Período para pedir a transferência – Data de repescagem (para quem perder a data agendada)

Antes de 1968 – 7 a 11/3 – 12/mar

Entre 1968 e 1983 – 14 a 18/3 – 9/mar

Após 1983 – 21 a 25/3 – 26/mar

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR A TRANSFERÊNCIA DO DINHEIRO:

1 – Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br e, no passo 1, clique para fazer a consulta para saber se há valores a serem recebidos

2 – A seguir, informe o CPF e data de nascimento, no caso das pessoas físicas, ou o CNPJ e a data de fundação, para as empresas; o sistema vai mostrar se há valores a serem recebidos e em qual momento eles podem ser consultados. Se o valor já estiver disponibilizado, aparecerá o botão “acessar meus valores a receber”

3 – O usuário será direcionado, então, para a página do sistema gov.br, na qual deve fazer seu login, com CPF e senha. Se não tiver uma conta nesse sistema, veja aqui como abri-la.

Somente usuários com níveis de segurança prata e ouro poderão efetuar a transferência dos valores. Saiba como aumentar o nível de segurança da conta gov.br.

4 – No sistema, o usuário encontrará as instituições nas quais tem valores retidos, qual é o montante e a que ele se refere; nessa mesma página, poderá clicar para solicitar a transferência pelo próprio sistema (“Solicitar por aqui”), caso a instituição permita, ou encontrar um link para pedir o valor diretamente para a empresa (“Solicitar via instituição”)

5 – Ao clicar em “Solicitar por aqui”, o usuário deverá preencher uma ficha com sua chave Pix, telefone e email; o valor será depositado em até 12 dias úteis, na conta ligada à chave

Se não tiver chave Pix, o usuário será contatado pela instituição financeira, para efetuar a transferência por TED ou DOC. Nesse caso, o prazo para recebimento varia conforme a instituição.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), não serão cobradas tarifas para que os beneficiários recebam os valores das instituições por meio de Pix, DOC ou TED.

6 – Ao final do processo, o usuário receberá um protocolo numérico sobre a solicitação de transferência. O Banco Central ressalta que o usuário não deve fornecer senhas ou fazer pagamentos para receber o valor.

7 – Ao clicar em “Solicitar via instituição”, o usuário vai encontrar um email ou telefone para entrar em contato com o banco e pedir a transferência.