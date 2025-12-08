Menu
Autoridades identificam um dos suspeitos que roubaram obras de Matisse e Portinari em São Paulo

Dois homens armados invadiram a Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo, e levaram as obras

Redação Jornal de Brasília

08/12/2025 11h57

Foto por NELSON ALMEIDA / AFP

Um homem suspeito de participar do roubo de oito gravuras do artista francês Henri Matisse e cinco do pintor modernista brasileiro Candido Portinari, ocorrido no domingo (7) na cidade de São Paulo, foi identificado pela polícia, que também busca um segundo suspeito, informaram as autoridades nesta segunda-feira (8).

Dois homens armados invadiram a Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo, e levaram as obras.

“Um possível envolvido já foi identificado. O veículo utilizado na fuga foi localizado” e “as investigações continuam para identificar o segundo envolvido e localizar as obras subtraídas”, afirmou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo em comunicado enviado à AFP.

