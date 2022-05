Áudio sobre carona de motorista da Uber que se passa por instrutor viraliza; empresa assegura ser golpe

Na gravação, uma mulher, que se identifica como Camila, afirma que sofreu uma tentativa de sequestro por um motorista da Uber

Um áudio que circulou as redes sociais durante esta semana, principalmente o WhatsApp, emite um alerta aos usuários de carros de aplicativos. Na gravação, uma mulher, que se identifica como Camila, afirma que sofreu uma tentativa de sequestro por um motorista da Uber, e detalha a situação vivida.

Ela conta que solicitou um carro e, ao localizar o veículo e confirmar se a placa e modelo batiam com as apresentadas no aplicativo, se aproximou para entrar. Quando chegou perto, notou haver mais um homem, além do motorista, no interior do automóvel.

“O cara do banco do passageiro abriu o vidro e disse: ‘Camila, é o seguinte, eu sou instrutor da Uber! Não se preocupa, o motorista é novo e eu estou instruindo ele. Nós vamos seguir viagem normal para o seu destino, não se preocupa!”, disse.

Estranhando a situação, sem nunca ter escutado sobre qualquer categoria de uso de instrutor na empresa, Camila afirma que preferiu dizer ao motorista que iria cancelar a corrida. Ela afirma que os dois ainda tentaram insistir e passar segurança na viagem, mas ela foi irredutível na decisão.

“Eles falaram para eu não me preocupar, mas eu nunca vi isso. Então pedi outro Uber e ele me confirmou que isso não existe e era uma tentativa de sequestro”, continuou.

Por fim, a mulher, com identidade não confirmada pela reportagem, afirma que grava o áudio como um alerta a outras mulheres. Ao fim da fala, ela diz: “Eu estou chocada, repassem e nunca entrem em um carro com passageiro lá dentro, independente do que falem”.

É golpe!

Procurada, a Uber confirmou a veracidade do golpe e afirmou que a prática é antiga, identificada em 2017.

Outras variações da mesma história são compartilhadas nas redes sociais, algumas pessoas também caíram na mesma prática, mas foram furtadas.

Independente da variação, o resultado nunca é bom.

É importante ler as diretrizes da empresa e jamais aceitar nenhuma conduta, por parte do motorista, que fuja das confirmadas oficialmente. Neste caso, um suposto ‘instrutor’ da empresa é, com certeza, golpe.